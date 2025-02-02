Marco Asensio adım adım Premier Lig'e!
Aston Villa, yıldız oyuncu Marco Asensio'nun kiralık transferi için Paris Saint-Germain ile anlaşma sağladı.
Aston Villa, ara transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Fransa ekibi PSG'nin 29 yaşındaki İspanyol oyuncusu Marco Asensio'nun kiralık transferi için kulüple anlaştı.
PERFORMANSI
Bu sezon PSG formasıyla 16 maça çıkan Asensio, 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.
Etiketler: #Marco Asensio #Aston Villa #psg
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