Marcos Llorente futbolseverler tarafından en çok araştırılan isimlerden biri oldu. Peki, Marcos Llorente kimdir? Atletico Madrid'te oynayan Marcos Llorente kaç yaşında, nereli?

Marcos Llorente kimdir?

Marcos Llorente Moreno olan İspanyol futbolcu, 30 Ocak 1995 tarihinde Madrid’de dünyaya geldi. 183 santimetre boyunda olan Llorente'nin, asıl mevkisi orta saha olsa da Atletico Madrid’de zaman zaman sağ kanat ve sağ bek pozisyonlarında da görev yapıyor

Atletico Madrid formasıyla La Liga, Şampiyonlar Ligi, Kral Kupası ve Süper Kupa organizasyonlarında çok sayıda maça çıkan Llorente, istikrarlı performansıyla takımın değişmez isimlerinden biri oldu. Atletico Madrid ile 273 maçta oynayan deneyimli oyuncu 35 gol atıp 41 asist yaptı.

MARCOS LLORENTE KARİYERİ

Llorente profesyonel kariyerine Real Madrid altyapısında başladı. Castilla formasıyla gösterdiği performansın ardından A takıma yükseldi. Gelişimini sürdürmesi için Alaves’e kiralanan oyuncu, burada geçirdiği sezonla dikkatleri üzerine çekti.

2019 yılında Atletico Madrid’e transfer olan Marcos Llorente, teknik direktör Diego Simeone yönetiminde kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşadı. Özellikle 2020–2021 sezonunda attığı goller ve yaptığı asistlerle Atletico Madrid’in La Liga şampiyonluğunda önemli rol oynadı.