Marek Hamsik'den Milan, Juventus ve Napoli itirafı

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 12:05

Trabzonspor ile kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşayan Marek Hamsik, kazanılan zaferde en büyük payın sahibi olan isimlerden biri oldu. Sezon başında geldiği bordo-mavili ekipte hayatındaki bir eksiği tamamlayan 34 yaşındaki Slovak yıldız, İtalyan basınından Corriere dello Sport'a verdiği röportajda yaşadıklarını ve duygularını anlattı.

Slovak yıldızın İtalyan basınına verdiği röportajdan satır başları şu şekilde:

"SAHADA ZAFERİN TADINI ÇIKARDIM"

"Şampiyon olduğumuzda sahada binlerce taraftarın arasında yarım saate yakın kaldım ve soyunma odasına gitmek istemedim. Onlarla şampiyonluğun tadını çıkardım. Sanıyorum soyunma odasına en son giden bendim ve artık inanılmaz yorgundum."

"İMZA ATTIĞIMDA FİKRİM YOKTU"

"Trabzonspor'a imza attığımda takımın gücü hakkında çok fazla fikrim yoktu. Yöneticiler ve teknik direktör bize inandıklarını söylüyorlardı ve söylemem gerekirse sonunda onlar haklı çıktı. Ligde 5 hafta geride kaldığında şampiyon olabilecek bir kadronun içinde yer aldığıma artık inanmıştım."

"KUPA KUTLAMASINI İPLE ÇEKİYORUM"

"Çok yakın bir arkadaşım bana, 'Trabzon'a gidelim' dediğinde onu kırmamıştım ancak merek ettiğim çok şey vardı. Martin Skrtel'le konuştum, bana çok şey anlattı. Ve bütün bunları burada tek tek yaşadım. Burada bayram bitmedi, daha şampiyonluk kupası ve madalyalarımızı alacağız taraftarlarımızın önünde. O günkü kutlamaları iple çekiyorum. Sezon boyunca Trabzonspor'da tek bir problem yaşamadım. Çok sağlam bir organizasyon yapısı var kulübün."

"AİLEMİ ÇOK ÖZLEDİM"

"Ailemi çok özledim. Ama çocukların Slovakya'daki okulları yüzünden onlar benden ayrı kalmak zorundaydı. Özel hayatınızdan bazı şeyleri feda etmeyi bilmelisiniz. Çin'de daha zordu. Kovid-19 başladığında oradaydım ama bunu da olağanüstü bir tecrübe olarak görüyorum."

ABDULLAH AVCI İTİRAFI

"Abdullah Avcı bana sahada özgürlük verdi. Pozisyonumu değiştirdi ancak ben karakter gereği hiçbir zaman teknik direktörlerle problem yaşamadım. Mevki konusunda hiçbir zaman fikir belirtmedim. Takımdan sorumlu olan onlar. Bizim işimiz onların taktiklerini sahada pratiğe dökmek."

"MİLAN VE JUVENTUS BENİ İSTEDİ"

"Milan'dan da Juventus'tan da teklif aldım ama Napoli'den sonra Serie A'da başka bir takımda forma giymek istemedim. En az 2-3 yıl daha futbol oynamak hedefim."

"NAPOLİ, TRABZON'DAN ÖRNEK ALSIN"

"Napoli benim için bitmeyen bir aşk. Şampiyonluğa çok yaklaştığımız zamanlar da oldu, kupaya da yaklaştık. Napoli'ye mesajım; asla vazgeçmeyin, o şampiyonluk gelecek. Bakın Trabzonspor bunu başardı.

Hayallerimin ötesinde şeyler başardım. Ülkemde bu kadar seviliyor olmanın verdiği onurun ve mutluluğun bir fiyatı yok. Aileme çok bağlıyım. Oğullarım Cristian ve Lucas futbol oynuyorlar ama 6-7 sene sonra gelecekleri nokta önemli."