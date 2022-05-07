Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: 'İyi bir mesaj oldu'

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 09:01

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-1 sona eren Atakaş Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Avcı, "Şampiyonluğu garantiledikten sonraki maçlar zordur, bu arada salı günü de bir maçımız var. Sakat olanlar da vardı. Elimizdekilerden bir kadro planlaması yaptık rakibe göre. Oyun ve oyuncu üzerinden değerlendirilebilir bugün, bu da bizim için veri oluyor. Oyun fena başlamadı bizim için. Kaçırdığımız pozisyon var, arkasından penaltı var. Devre arasında baktık kazanabileceğimiz fırsat var ve 3 oyuncu hamle yaptık ve oyun da buna cevap verdi. Hem doğru oyun hem de skoru aldık. Artık oyunu koparmamız gereken fırsatlar da vardı. Rakip de ligin kaliteli takımlarından, kaybedecek bir şeyi yok. Bu karşılamadı, o zaman sıkıntı yaratabiliyor. Burada şu devreye giriyor; her zaman oyun nasıl seyrederse seyretsin o anda savunmayı ve doğru oyunu yapman gerekiyor" dedi.

"İYİ BİR MESAJ OLDU"

Maçın son anlarında yedikleri gole değinen tecrübeli teknik adam, "Oyunun son bölümü rakip sayısal olarak fazla geldi. Orta yaptılar, bazen karşıladık, bazen onlar kötü yaptı. Geçişlerden pozisyon yakaladık, sonuçlandıramadık. 10 saniye kala golü yedik. Ben bardağın dolu tarafına bakmak istiyorum. Salı günü maç öncesi böyle bir şeyin son saniyede olması hem oyuncu açısından hem de bizim açımızdan hazırlanmak açısından doğru mesajlar olduğunu düşünüyorum. Oyunun her anını doğru oynamanız gerekiyor. Olumlu şeyler de var, olumsuz şeyler de var. Salı günü için iyi bir mesaj oldu. Şimdi salı gününe döneceğiz, o maça hazırlanacağız" diye konuştu.

"ÖNEMLİ BİR POTANSİYEL YOLUNA DEVAM EDİYOR"

Son olarak takımın genç ismi Ahmetcan Kaplan'ın performansı sorulan Abdullah Avcı, "Trabzonspor'a geldiğimde A takımdaydı, süre almıyordu. Çalışmalara başladıktan sonra çok önemli bir potansiyeli olduğunu, ve Trabzonspor'un altyapısından çıkan oyuncu olduğunu ifade ettim. Verimli topraklar dedim, Ahmetcan'ın da bunun yüzlerinden biri olması gerektiğini söyledim. Şu an gidişatından memnunuz ama gelişimine yatırım yapmaya devam ediyor. Önemli bir potansiyel yoluna devam ediyor. Umarım gelişerek devam eder" ifadelerini kullandı.

"BİR HEDEFİMİZ DAHA VAR"

Avcı, Yeni Hatay Stadı'ndaki maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, şampiyonluğu garantiledikten sonraki maçların her zaman zor olduğunu belirtti.

Geçen hafta şampiyonluğa ulaştıklarını hatırlatan Avcı, şunları kaydetti:

"Bir yandan ligi tamamlayacağız. Hem oyun hem de oyuncu kazanmak isteyeceğiz. Bir de salı günü diğer hedeflerimizden bir tanesinin yarı finalinin ikinci ayağı var. Bugün sakatlanma riski olanlar, tedavide olanlardan geri kalanlarla bir kadro planlaması yaptık. Oyunun başlangıcı doğru gitti. Penaltı kaçırdık. Pozisyona girdik. Oyun doğru giderken rakip kenar ortalardan tehlikeli olmaya başladı. Aslında oyun bize iyi bir fırsat olduğunu gösteriyordu. Biz de devre arasında oyunculara belirli bir süre vermek için 3 değişiklik yaptık. Bu cevabı da oyunun içinde aldık. Hem öne geçtik, Hem de oyun çok genişledi. Fırsatlar vardı doğru karşılamalar vardı. Atakları bazen sonuçlandırdık, bazen sonuçlandıramadık. Aslında fişi çekecek pozisyonlar yakaladık. Ama bunu sonuçlandıramadık."

"10 SANİYE KALSA DA DOĞRU YAPACAKSIN"

Rakibin hedefinin kalmadığını ancak sayısal olarak riskli kenar ortaları yaptığını söyleyen Avcı, ortalardan bazılarını çok iyi karşıladıklarını bazılarını da rakibin değerlendiremediğini belirtti.

Çok tehlike yaşamamalarına rağmen devamlı riskli durumların oluştuğunu anlatan Avcı, şöyle devam etti:

"Futbol oyunu her zaman doğruyu yapman gereken bir oyundur. Savunmayı 10 saniye de kalsa doğru yapacaksın. Son 10 saniyede yediğimiz gol ile berabere bitti. Yine bardağın dolu tarafı şu; bugün oyunun bazı bölümlerinde oyun olarak bazı bölümlerinde oyuncu kazandık. Umarım salı gününe döndüğümüzde Trabzon'da tedavide olan oyuncular, mevcuttan buradan çıkanlarla diğer hedefe emin adımlarla gidebilmek için salı günü ligin iyi futbol oynayan ekibiyle yarı finalin iki ayağını oynayacağız. Hatayspor'un da iyi bir ekibi var. İki senedir lige çok önemli renk katıyorlar. Onlara da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Bugün olumlu, olumsuz güzel detaylar var. İyi mesajlar var. Salı gününe bizi dinamik tutacak bir skor da oldu diye düşünüyorum."