Mario Balotelli, adım adım İtalya'ya!
İtalyan ekibi Genoa, serbest statüde yer alan Mario Balotelli ile görüşmelerine devam ediyor.
Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra boşa çıkan Mario Balotelli için yeni bir iddia gündeme geldi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Genoa'nın İtalyan golcüyle ilgilendiği ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Genoa Teknik Direktörü Alberto Gilardonu'nun, Balotelli'yi aradığı ve ikilinin transfer için görüşme yaptığı aktarıldı.
Balotelli'nin adı geçtiğimiz günlerde de İtalya'dan Torino ile anılmıştı.
İTALYA'YA DÖNMEK İSTİYOR
34 yaşındaki futbolcu, daha önce verdiği röportajda farklı ülkelerden teklifler aldığını ancak hedefinin İtalya'ya geri dönmek olduğunu söylemişti.
Adana Demirspor'da geçen sezon 16 maçta sahaya çıkan Balotelli, 7 gol attı ve 1 asist yaptı.
Etiketler: #genoa #mario balotelli #transfer #italya
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