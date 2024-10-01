Mario Balotelli'nin yeni adresi belli oluyor!

Yayınlanma: 01.10.2024 - 10:47

Güncelleme: 01.10.2024 - 10:47

Mario Balotelli, Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takıma imza atmadı. İtalyan oyuncu ile Monza ve La Liga'dan birkaç ekip ilgilense de transfer gerçekleşmedi.

BALOTELLI 3. LİG'E GİDİYOR

İspanya 3. Lig 2. Grup ekibi Intercity, Mario Balotelli'yi kadrosuna katmak üzere olduğu iddia edildi.

AS gazetesinin haberine göre; Intercity transfer görüşmelerinde ilerleme kaydetti ancak henüz resmileşen bir anlaşma olmadı.

Intercity ligde oynadığı 6 maçta 6 puan topladı ve 15. sıraya yerleşti.

BALOTELLI'NIN SON SEZONU

Geçen sezon Adana Demirspor forması giyen Balotelli, 16 Süper Lig maçında 7 gol atarken 1 asist yaptı.