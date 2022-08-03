Marko Guduric: 'Ergin Ataman'ın sözleri bizi ateşledi'

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:17

ING Basketbol Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Beko'da forma giyen Sırp gard Marko Guduric, Sırbistan basınına konuştu.

Türkiye Ligi şampiyonluğu ile tamamlanan sezonu değerlendiren Guduric, "Igor Kokoskov görevdeyken ben iyi oynuyordum ancak takım olarak bir uyum yakalayamamıştık. Bu sezona ise sakatlık sebebiyle biraz yavaş girdim ancak zamanla formumun zirvesine çıktım ve sonuç olarak Türkiye Ligi'ni kazanmayı başardık." dedi.

"EUROLEAGUE'İ KAZANMIŞ GİBİ HİSETTİM"

Anadolu Efes'i yenerek lig şampiyonu olmanın harika hissettirdiğini söyleyen 27 yaşındaki basketbolcu, "Türkiye Ligi finalinde Efes'i yendiğimizde sanki Euroleague'i kazanmışız gibi hissettim. Kimse inanmıyordu, hatta 2-0 önde olmamıza rağmen Ergin Ataman seriyi kazanacaklarını iddia ediyordu ve onun sözleri tüm takımı motive etmişti. Tüm bunların üstüne şampiyon olmak harikaydı. Yıllar geçtikçe saha içinde daha çok konuşan ve takıma yardım eden bir oyuncu haline geliyorum." ifadelerini kullandı.

"ÇOK FAZLA DEĞİŞİM İYİ DEĞİLDİR"

Fenerbahçe'nin yeni başantrenörü Dimitris Itoudis hakkında da konuşan Guduric, "Şu ana kadar NBA hariç hiç farklı dil konuştuğum bir hocam olmamıştı. Çok fazla değişim yaşadık ve genelde bu kadar değişim yaşamak pek iyi değildir. Ancak Itoudis, yıllarca Obradovic ile çalışmış ve 2 Euroleague kazanmış bir koç. Nemanja Bjelica hakkında da bazı gelişmeler olduğunu duydum. Fenerbahçe böyledir, baskı her zaman çok büyük olur. Uzun zamandır buradayım ve artık burayı iyi tanıyorum." dedi.

"FENERBAHÇE'DE BİR LİDERİM"

Son olarak eski takımı Kızılyıldız hakkında konuşan Guduric, "Kızılyıldız'ı çok seviyorum, bunu herkes biliyor. Ancak menajerimin de söylediği gibi şu anda Fenerbahçe'de bir liderlik görevi üstlenmiş durumdayım ve tüm odağım burada." diyerek sözlerini noktaladı.