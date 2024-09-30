Marsilya deplasmanda mağlup

Fransa Ligue 1'de Marsilya, deplasmanda Strasbourg'a 1-0 mağlup oldu.

Marsilya deplasmanda mağlup
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.09.2024 - 00:14

Fransa Ligue 1'in 6. haftasında Marsilya, deplasmanda Strasborug ile karşı karşıya geldi. Stade de la Meinau Stadyumu'ndaki maçta Marsilya, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Strasbourg'a galibiyeti getiren tek golü 40'ta Diego Moreira attı.

Marsilya bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.

Marsilya, bu sonucun ardından ligde 6 maç sonunda 13 puanda kaldı. Strasbourg, 9 puana ulaştı.

Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Marsilya, sahasında Angers'i konuk edecek. Strasbourg, sahasında Lens'i ağırlayacak.


Etiketler: #marsilya #Strasbourg #Fransa Ligue 1
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