Marsilya deplasmanda mağlup
Fransa Ligue 1'de Marsilya, deplasmanda Strasbourg'a 1-0 mağlup oldu.
Fransa Ligue 1'in 6. haftasında Marsilya, deplasmanda Strasborug ile karşı karşıya geldi. Stade de la Meinau Stadyumu'ndaki maçta Marsilya, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Strasbourg'a galibiyeti getiren tek golü 40'ta Diego Moreira attı.
Marsilya bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.
Marsilya, bu sonucun ardından ligde 6 maç sonunda 13 puanda kaldı. Strasbourg, 9 puana ulaştı.
Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Marsilya, sahasında Angers'i konuk edecek. Strasbourg, sahasında Lens'i ağırlayacak.
Etiketler: #marsilya #Strasbourg #Fransa Ligue 1
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