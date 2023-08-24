Martin Linnes, Galatasaray'a karşı oynayamadı

Martin Linnes, eski takımı Galatasaray'a karşı forma giyemedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.08.2023 - 07:47
Martin Linnes, Galatasaray'a karşı oynayamadı
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Molde'nin milli futbolcusu Martin Linnes, eski takımı Galatasaray'a karşı forma giyemedi.

2016-2021 arasında sarı-kırmızılı takımda top koşturan ve taraftarlarda güzel izler bırakarak eski takımı Molde'ye dönen Linnes, dün yapılan antrenmanda darbe aldı. Tecrübeli defans oyuncusu, play-off turunun ilk maçında sahaya çıkamadı.

Norveç temsilcisinde forvet oyuncusu Veton Berisha da sakatlığı nedeniyle maçta takımını yalnız bıraktı.


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