Martin Linnes'ten Galatasaray itirafı!

Galatasaray'ın rakibi Molde'de forma giyen Martin Linnes, sarı kırmızılı kulüple ilgili itirafta bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2023 - 08:14
Martin Linnes'ten Galatasaray itirafı!
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off rakibi Molde'de forma giyen Martin Linnes, açıklamalarda bulundu.

Sarı kırmızılı takımın eski yıldızı, Galatasaray maçı için sabırsız olduğunu söyledi.

Linnes yaptığı açıklamada, "Dört gözle Galatasaray maçını bekliyorum. Orada yaklaşık 6 harika yıl geçirdim. Bu benim için çok özel olacak." ifadelerini kullandı.

Klaksvik'i eleyen Molde'de galibiyet golünü takımın kaptanı olan Martin Linnes kaydetti.

Norveçli oyuncu, 2016-21 yılları arasında Galatasaray forması giymişti. 31 yaşındaki tecrübeli sağ bek, sarı kırmızılı takımla 146 maça çıktı ve 5 gol, 17 asist yaptı.


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