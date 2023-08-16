Martin Linnes'ten Galatasaray itirafı!
Galatasaray'ın rakibi Molde'de forma giyen Martin Linnes, sarı kırmızılı kulüple ilgili itirafta bulundu.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off rakibi Molde'de forma giyen Martin Linnes, açıklamalarda bulundu.
Sarı kırmızılı takımın eski yıldızı, Galatasaray maçı için sabırsız olduğunu söyledi.
Linnes yaptığı açıklamada, "Dört gözle Galatasaray maçını bekliyorum. Orada yaklaşık 6 harika yıl geçirdim. Bu benim için çok özel olacak." ifadelerini kullandı.
Klaksvik'i eleyen Molde'de galibiyet golünü takımın kaptanı olan Martin Linnes kaydetti.
Norveçli oyuncu, 2016-21 yılları arasında Galatasaray forması giymişti. 31 yaşındaki tecrübeli sağ bek, sarı kırmızılı takımla 146 maça çıktı ve 5 gol, 17 asist yaptı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İstanbul ittifakını kurmaya geliyorum'
- Berat Albayrak'ın nerede olduğu ortaya çıktı
- Kocatepe Camisi'ndeki moda çekimine ilişkin 2 gözaltı
- İBB'yi işaret etti, 'Kararını ver' dedi
- Peker'den imalı paylaşım
- 101 yaşındaki doktor asla yapmadığı 5 şeyi açıkladı
- Transferde çifte imza!
- Benzine dev zam yolda!
- 'İYİ Parti'de Ankara ve İstanbul adayları ortaya çıktı'
- HDP'den yanıt!