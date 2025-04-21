Masa tenisinde bahar şenliği!

Yayınlanma: 21.04.2025 - 15:43

Güncelleme: 21.04.2025 - 15:43

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul’un Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, İBB Sportif Değerlendirme Şube Müdürlüğü ve KBS Spor A.Ş. ile birlikte düzenlediği Masa Tenisi Bahar Şenliği Turnuvası tamamlandı.

19-20 Nisan tarihlerinde İBB Maltepe Spor Tesisleri’ndeki kapalı tenis kortlarında gerçekleştirilen etkinlikte her yaştan toplam 574 sporcu mücadele etti. Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) kurallarına göre düzenlenen turnuvada hem amatör hem profesyonel sporcular iki gün boyunca madalya için ter döktü.

Masa Tenisi Bahar Şenliği Turnuvası, bu yıl “kırmızı” ve “beyaz” olmak üzere iki grupta organize edildi. Herhangi bir kulüp, dernek ya da şirket takımında masa tenisi oynayanlar Kırmızı Grup’ta, bu sınıfa girmeyenler ise Beyaz Grup’ta yarıştı. Kırmızı Grup sporcuları, 9-17 Yaş Erkek, 9-17 Yaş Kız, 18+ Yaş Erkek ve 18+ Yaş Kadın olmak üzere dört ayrı kategoride yarıştı. Beyaz Grup’takiler ise yalnızca 9-17 Yaş ve 18+ Yaş kategorilerine ayrıldı ve eşleşmeler karma olarak yapıldı.

Etkinliğin ilk günü tüm kategorilerdeki grup maçları yapıldı. Dörtlü grup sistemiyle dağıtılan sporculardan gruplarında ilk ikiye kalanlar eleme turlarına kalmaya hak kazandı. Turnuvanın ikinci günündeki eleme turları ve final müsabakalarıyla birlikte rekabetin dozu iyiden iyiye arttı. Büyük çekişmeye sahne olan finallerin sonunda Kırmızı Grup’ta 9-17 Yaş Erkek’te Mustafa Gezer, 9-17 Yaş Kız’da Mina Demirel, 18+ Yaş Erkek’te Yavuz Alageyik, 18+ Yaş Kadın’da Sema Karahan altın madalyayı kazandı. Beyaz Grup’un kazananları ise 9-17 Yaş’ta Mehmet Çavaş, 18+ Yaş’ta Osman Yasir Karğın oldu.

Masa Tenisi Bahar Şenliği Turnuvası’nda kategorilerinde podyuma çıkmaya hak kazanan sporculara madalyalarını İBB Sportif Değerlendirme Şube Müdürü İlker Öztürk, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç ve Başkan Vekili Uğur Beşok verdi.

Dereceye giren sporcular, madalyalarının yanı sıra KBS Spor A.Ş. tarafından verilen ödüllerin de sahibi oldu. Kırmızı grup kategorilerinin birincilerine 4 bin, ikincilerine 2 bin, üçüncülerine bin lira; beyaz grup kategorilerinin birincilerine 2 bin 500, ikincilerine bin 500, üçüncülerine bin lira para ödülü verildi. Masa Tenisi Bahar Şenliği Turnuvası çekilen hatıra fotoğrafının ardından sonlandı.