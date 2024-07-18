Mason Greenwood, Marsilya'da!
Marsilya, Manchester United'dan Mason Greenwood'u kadrosuna kattı.
Manchester United'da kadroda düşünülmeyen Mason Greenwood'un yeni adresi belli oldu.
Ligue 1 ekibi Marsilya, Manchester United'dan Mason 22 yaşındaki sağ kanat Greenwood'u kadrosuna kattı.
Marsilya, bu transfer için İngiliz kulübüne 26 milyon euro bonservis ödeyecek.
Yapılan açıklamayla Greenwood'un 10 numaralı formayı giyeceği de açıklandı.
KARİYER RAKAMLARI
Kariyerinde toplamda 212 maça çıkan Greenwood, 89 gol atarken, 30 golün de asistini yaptı.
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