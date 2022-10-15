Mason Greenwood yeniden gözaltına alındı!
Manchester United'ın genç oyuncusu Mason Greenwood, kız arkadaşı tarafından, şiddet ve tecavüzle suçlanmasının ardından gözaltına alınmış ardından kefaletle serbest kalmıştı. İngiliz basını genç oyuncunun bu sabah yeniden gözaltına alındığını duyurdu.
Daha önce tecavüz suçlamasıyla gözaltına alınan ve kefaletle serbest kalan Mason Greenwood'da flaş bir gelişme yaşandı.
Manchester United'ın ve İngiltere A Milli Takımı'nın 21 yaşındaki genç yıldızı Mason Greenwood geçtiğimiz Ocak ayında, kız arkadaşının suçlaması sonrası gözaltına alınmış, yargılama sürecinin ardından kefaletle serbest bırakılmıştı.
İngiliz basını, futbolcunun kefalet şartlarını yerine getirmediği için bu sabah evine yapılan baskınla yeniden gözaltına alındığını duyurdu.
The Sun'da yer alan habere göre; Greenwood'un, tutuklanmasına neden olan eski kız arkadaşıyla yeniden iletişime geçtiği ve onu ölümle tehdit ettiği iddiasına yer verildi.
Greenwood, geçtiğimiz Ocak ayında basına yansıyan istismar davası haberi sonrası, taraftarlardan gelen baskıların da etkisiyle kadro dışı bırakılmıştı.
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