Masuaku'dan maç sonu flaş paylaşım

Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu futbolcusu Arthur Masuaku, Tirana maçı sonrası Twitter hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.08.2023 - 09:14
Masuaku'dan maç sonu flaş paylaşım
Abone Ol google-news

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Tirana'yı 2-0 mağlup ettiği maç sonrası siyah-beyazlı ekibin tecrübeli sol beki Arthur Masuaku çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Tiranalı taraftarların sahaya attığı yabancı maddelere gönderme yapan Masuaku, sahaya atılan bir koltuğu tuttuğu fotoğrafı paylaşarak, "İsterseniz hepsini atabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Arthur Masuaku, Tirana maçının 66. dakikasında Tirana forveti Kaina'ya yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görmüştü.


Arthur Masuaku tirana beşiktaş sosyal medya UEFA Konferans Ligi

En Çok Okunan Haberler