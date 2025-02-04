Mathys Tel İngiltere Premier Lig'i seçti: İşte yeni adresi!

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, 19 yaşındaki Fransız oyuncu Mathys Tel'i renklerine bağladı.

Mathys Tel İngiltere Premier Lig'i seçti: İşte yeni adresi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2025 - 12:20

Tottenham, Manchester United ile girdiği transfer yarışını kazandı ve Mathys Tel'i kadrosuna kattı.

Kuzey Londra ekibi, 19 yaşındaki Fransız hücumcuyu 55 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiraladı ve 6.5 yıllık sözleşme imzaladı.

KADROYA 4. TAKVİYE

Bayern Münih'in 2022 yazında Rennes'den 20 milyon Euro bonservisle aldığı Tel, bu sezon 14 maçta oynayıp 1 asist yaptı.

Mathys Tel transferi, Antonin Kinsky, Min-Hyeok Yang, Kevin Danso ile birlikte Tottenham'ın 4. hamlesi oldu.


Etiketler: #Mathys Tel #tottenham #transfer

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