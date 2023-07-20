Matias Dituro, Fatih Karagümrük'te!
Fatih Karagümrük, Arjantinli kaleci Matias Dituro'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
VavaCars Fatih Karagümrük, Arjantinli kaleci Matias Dituro'yu transfer etti.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kendisine ailemize hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Yeni sezon öncesi Beşiktaş'tan kaleci Emre Bilgin'i de kiralayan Fatih Karagümrük, ikinci kaleci transferini yapmış oldu.
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