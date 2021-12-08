Maurizio Sarri: "Galatasaray'a karşı en iyi Lazio olmalıyız"

08 Aralık 2021 Çarşamba, 18:19

Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, UEFA Avrupa Ligi'nde grubu lider tamamlayıp, son 16 turuna doğrudan gitmek için Galatasaray ile yapacakları maçın önemli olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6'ıncı ve son hafta müsabakasında Galatasaray'ı yarın akşam Roma Olimpiyat Stadı'nda ağırlayacak Lazio'da teknik direktör Sarri ve futbolculardan Arnavut Elseid Hysaj, maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Sarri, "Doğrudan son 16 turuna gitmek için bizi önemli bir maç bekliyor. Bu maçtan alınacak bir galibiyet, antrenman yapmamız için bize birkaç boş hafta sağlayacak." dedi.

Deneyimli teknik adam, "Yarın en iyi Lazio'yu göstermemiz gerekiyor. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin en zor grubunda lider ve deplasmanda hiç gol yemedi." diye konuştu.

Sarri, golcü oyuncuları Ciro Immobile'nin hafif sakatlığı bulunduğu ve oynayıp oynamayacağının belirsiz olduğunu ifade etti. Maurizio Sarri, Lazio'nun UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkmasının şans ve birçok farklı etkene bağlı olduğunu kaydetti.

Laziolu oyuncu Hysaj da zaman zaman iyi oynadıklarını bazen de iyi oynamadıklarını dile getirirken, "Sarri'nin futbolunu öğrenmek için zaman gerekiyor. Onun oyun yönteminde her şeyin mükemmel olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Hysaj, savunmada daha sağlam durmaları gerektiğini dile getirdi.

Mavi-beyazlı İtalyan temsilcisi, Galatasaray maçının hazırlıklarını bu akşam üstü tesislerinde yapacağı idmanla tamamlayacak.

Lazio ile Galatasaray arasında Roma Olimpiyat Stadı'nda perşembe akşam TSİ 23.00'te başlayacak mücadelede İspanyol hakem üçlüsü Carlos del Cerro Grande, Juan Carlos Yuste Roberto Alonso Fernandez görev yapacak.