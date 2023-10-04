Maurizio Sarri isyan etti! 'Teknik adamlığı bırakacağım!'

Yayınlanma: 04.10.2023 - 19:11

Güncelleme: 04.10.2023 - 19:11

İtalya Serie A ekibi Lazio'yu çalıştıran tecrübeli teknik adam Maurizio Sarri'den flaş bir açıklama geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde Celtic ile karşılaşacak olan Lazio'da teknik direktör Sarri, maç öncesi gerçekleştirdiği basın toplantısında fikstür yoğunluğundan şikayet etti.

Bu kadar sık maç oynanmasının kendisini yorduğunu söyleyen Sarri, ''Fikstür yoğunluğu böyle devam ederse teknik direktörlüğü bırakacağım. Futboldan zevk almıyorum. Sabah kalkıyorum ve artık 60 saat sonra kime karşı oynayacağımıza bile bakmıyorum." şeklinde konıştu.

Sarrili Lazio, 4 Ekim Çarşamba saat 22:00'de Celtic deplasmanına çıkacak.