Maurizio Sarri isyan etti! 'Teknik adamlığı bırakacağım!'
İtalyan ekibi Lazio teknik direktörü Maurizio Sarri, art arda maç oynamaları hakkında konuştu. Tecrübeli teknik adam bu kadar sık maç oynamaya devam etmeleri halinde teknik adamlığı bırakacağını açıkladı.
İtalya Serie A ekibi Lazio'yu çalıştıran tecrübeli teknik adam Maurizio Sarri'den flaş bir açıklama geldi.
Şampiyonlar Ligi'nde Celtic ile karşılaşacak olan Lazio'da teknik direktör Sarri, maç öncesi gerçekleştirdiği basın toplantısında fikstür yoğunluğundan şikayet etti.
Bu kadar sık maç oynanmasının kendisini yorduğunu söyleyen Sarri, ''Fikstür yoğunluğu böyle devam ederse teknik direktörlüğü bırakacağım. Futboldan zevk almıyorum. Sabah kalkıyorum ve artık 60 saat sonra kime karşı oynayacağımıza bile bakmıyorum." şeklinde konıştu.
Sarrili Lazio, 4 Ekim Çarşamba saat 22:00'de Celtic deplasmanına çıkacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın tüm programları iptal edildi
- Tecavüz dosyası kapatılmak isteniyor!
- Sancaktepe'de cesetleri bulunan 3 kardeşin son anları...
- Kürsüden Hakan Fidan'ı işaret etti
- Kendini patlatan teröristin kimliği belli oldu
- Ünlü oyuncunun evlat acısı! 28 aylık oğlu kurtarılamadı
- Merdan Yanardağ hakkında karar!
- Ezgi Mola'nın bebeğinin adını ağzından kaçırdı
- Telefonu yurtdışından getirip, harç yatıranlar dikkat!
- EURO 2028'in ev sahibi belli oldu!