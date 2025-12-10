Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mauro Icardi'den ayrılık iddialarına sert yanıt: 'Varsayımsal olarak daha önce gidersem...'

10.12.2025 22:20:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Arjantinli oyuncusu Mauro Icardi, hakkında çıkan ayrılık iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yanıt verdi.

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Arjantinli golcü, hakkında çıkan ayrılık haberlerine tepki gösterdi.

32 yaşındaki futbolcu, açıklamasında, "Sözleşmem Haziran 2026'da bitiyor. Merak etmeyin; sözleşmem bittiğinde başım dik bir şekilde giderim. Ve varsayımsal olarak daha önce gidersem, bu sadece ve tamamen benim kararım olur, başkasının değil" dedi.

Image

Mauro Icardi'nin açıklaması şu şekilde:

"Adımın iyi sattığını ve bazı Türk "gazetecilerin" kulüpten beni arayıp sözleşmemin "yenilenmeyeceğini" söylediğini iddia etmek istediğini anlıyorum… Ama beni kimse aramadı, temsilcimi de aramadılar.

Dünkü yenilgiyi örtmek için haber olmayan bir şeyi haber diye satmak mı istiyorsunuz?

Sözleşmem Haziran 2026'da bitiyor.

Bunu yapmak için görüntümü kullanmalarına izin vermiyorum. Merak etmeyin; sözleşmem bittiğinde başım dik bir şekilde giderim. Ve varsayımsal olarak daha önce gidersem, bu sadece ve tamamen benim kararım olur, başkasının değil.

Size bir öpücük gönderiyorum.

Icardi'yi birkaç ay daha izleme şansınız var. Tadını çıkarın; çünkü sonra beni özleyeceksiniz."

20 MAÇTA 7 GOL

Galatasaray'da bu sezon 20 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 7 kez gol sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılılarda dördüncü sezonunu geçiren Mauro Icardi, Galatasaray forması altında toplamda 107 maça çıktı ve 68 gol, 22 asistlik performans ortaya koydu.

İlgili Konular: #galatasaray #mauro icardi #Sözleşme

