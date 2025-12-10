Mauro Icardi'den ayrılık iddialarına sert yanıt: 'Varsayımsal olarak daha önce gidersem...'

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Arjantinli golcü, hakkında çıkan ayrılık haberlerine tepki gösterdi.

32 yaşındaki futbolcu, açıklamasında, "Sözleşmem Haziran 2026'da bitiyor. Merak etmeyin; sözleşmem bittiğinde başım dik bir şekilde giderim. Ve varsayımsal olarak daha önce gidersem, bu sadece ve tamamen benim kararım olur, başkasının değil" dedi.

Mauro Icardi'nin açıklaması şu şekilde:

"Adımın iyi sattığını ve bazı Türk "gazetecilerin" kulüpten beni arayıp sözleşmemin "yenilenmeyeceğini" söylediğini iddia etmek istediğini anlıyorum… Ama beni kimse aramadı, temsilcimi de aramadılar.

Dünkü yenilgiyi örtmek için haber olmayan bir şeyi haber diye satmak mı istiyorsunuz?

Sözleşmem Haziran 2026'da bitiyor.

Bunu yapmak için görüntümü kullanmalarına izin vermiyorum. Merak etmeyin; sözleşmem bittiğinde başım dik bir şekilde giderim. Ve varsayımsal olarak daha önce gidersem, bu sadece ve tamamen benim kararım olur, başkasının değil.

Size bir öpücük gönderiyorum.

Icardi'yi birkaç ay daha izleme şansınız var. Tadını çıkarın; çünkü sonra beni özleyeceksiniz."

20 MAÇTA 7 GOL

Galatasaray'da bu sezon 20 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 7 kez gol sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılılarda dördüncü sezonunu geçiren Mauro Icardi, Galatasaray forması altında toplamda 107 maça çıktı ve 68 gol, 22 asistlik performans ortaya koydu.