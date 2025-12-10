Monaco - Galatasaray maçının ardından... İşte UEFA ülke puan sıralamasında son durum!

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı başladı. Galatasaray, deplasmanda Fransa Ligue 1 takımlarından Monaco ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken Monaco, ikinci yarıda Folarin Balogun'un golüyle öne geçti. 90 dakika Monaco'nun 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken sarı-kırmızılılar bu sonuçla Devler Ligi'ndeki üçüncü yenilgisini aldı.
Şampiyonlar Ligi'nde 9 Aralık Salı günü oynanan 9 maçın ardından UEFA ülke puanı güncellendi.
UEFA ülke puanında güncel sıralama şöyle:
1- İngiltere - 102.116
2- İtalya - 90.802
3- İspanya - 84.703
4- Almanya - 81.259
5- Fransa - 73.961
6- Hollanda - 64.700
7- Portekiz - 62.066
8- Belçika - 57.750
9- TÜRKİYE - 47.400
10- Çekya - 44.300
11- Yunanistan - 41.712
12- Polonya - 40.375