10.12.2025 09:22:00
Cumhuriyet Spor
Monaco - Galatasaray maçının ardından... İşte UEFA ülke puan sıralamasında son durum!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Monaco'ya 1-0 mağlup oldu. Devler Ligi'nde oynanan maçların ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı başladı. Galatasaray, deplasmanda Fransa Ligue 1 takımlarından Monaco ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken Monaco, ikinci yarıda Folarin Balogun'un golüyle öne geçti. 90 dakika Monaco'nun 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken sarı-kırmızılılar bu sonuçla Devler Ligi'ndeki üçüncü yenilgisini aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde 9 Aralık Salı günü oynanan 9 maçın ardından UEFA ülke puanı güncellendi. 

UEFA ülke puanında güncel sıralama şöyle:

1- İngiltere - 102.116

2- İtalya - 90.802

3- İspanya - 84.703

4- Almanya - 81.259

5- Fransa - 73.961

6- Hollanda - 64.700

7- Portekiz - 62.066

8- Belçika - 57.750

9- TÜRKİYE - 47.400

10- Çekya - 44.300

11- Yunanistan - 41.712

12- Polonya - 40.375

#galatasaray #uefa şampiyonlar ligi #uefa ülke puan sıralaması

