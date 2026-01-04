Mauro Icardi'den geleceğine dair açıklama: 'Kulüp ve benim için en iyisi neyse...'

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, Süper Kupa'da Trabzonspor ile oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Arjantinli yıldız, geleceğine dair açıklama yaptı ve henüz konuşulan bir şey olmadığını söyledi.

"6 AYIM DAHA VAR"

Icardi, "Şimdilik konuşulan bir şey yok. 6 ayım daha var kontratımda. Kulüp ve benim için en iyisi neyse konuşacağız mutlaka zamanı geldiğinde. Son ana kadar goller atmaya devam edeceğim. Karakterim bu. Bu forma için mücadele edeceğim" dedi.

Galatasaray forması altında bu sezon 23 maçta süre bulan Icardi, 9 gol attı.