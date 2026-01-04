Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mauro Icardi'den geleceğine dair açıklama: 'Kulüp ve benim için en iyisi neyse...'

Mauro Icardi'den geleceğine dair açıklama: 'Kulüp ve benim için en iyisi neyse...'

4.01.2026 21:47:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Mauro Icardi'den geleceğine dair açıklama: 'Kulüp ve benim için en iyisi neyse...'

Galatasaray'ın 32 yaşındaki Arjantinli oyuncusu Mauro Icardi, Trabzonspor maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında sarı-kırmızılı kulüpteki geleceğine dair görüşlerini aktardı.

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, Süper Kupa'da Trabzonspor ile oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Arjantinli yıldız, geleceğine dair açıklama yaptı ve henüz konuşulan bir şey olmadığını söyledi.

"6 AYIM DAHA VAR"

Icardi, "Şimdilik konuşulan bir şey yok. 6 ayım daha var kontratımda. Kulüp ve benim için en iyisi neyse konuşacağız mutlaka zamanı geldiğinde. Son ana kadar goller atmaya devam edeceğim. Karakterim bu. Bu forma için mücadele edeceğim" dedi.

Galatasaray forması altında bu sezon 23 maçta süre bulan Icardi, 9 gol attı.

İlgili Konular: #galatasaray #transfer #mauro icardi

İlgili Haberler

Tottenham'dan kendi sahasında puan kaybı!
Tottenham'dan kendi sahasında puan kaybı! Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında kendi sahasında ağırladığı Sunderland ile 1-1 berabere kaldı.
Galatasaray MCT Technic deplasmanda mağlup!
Galatasaray MCT Technic deplasmanda mağlup! Galatasaray MCT Technic, Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Glint Manisa Basket'e 86-75 mağlup oldu.
Fas çeyrek final biletini Brahim Diaz ile kaptı!
Fas çeyrek final biletini Brahim Diaz ile kaptı! Fas, Afrika Uluslar Kupası'nın son 16 turunda karşılaştığı Tanzanya'yı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen ekip oldu.