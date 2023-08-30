Mauro Icardi: 'Hayalleri gerçekleştiriyoruz'
Mauro Icardi sosyal medya hesabından Molde galibiyeti sonrasında paylaşımda bulundu.
Mauro Icardi, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off 2. maçında alınan Molde galibiyeti ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
İşte Mauro Icardi'nin sosyal medya paylaşımda yazdığı yazı:
"Hayalleri birlikte gerçekleştirmeye devam ediyoruz"
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