Mauro Icardi: 'Hayalleri gerçekleştiriyoruz'

Mauro Icardi sosyal medya hesabından Molde galibiyeti sonrasında paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.08.2023 - 01:33
Mauro Icardi: 'Hayalleri gerçekleştiriyoruz'
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Mauro Icardi, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off 2. maçında alınan Molde galibiyeti ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İşte Mauro Icardi'nin sosyal medya paylaşımda yazdığı yazı:

"Hayalleri birlikte gerçekleştirmeye devam ediyoruz"


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