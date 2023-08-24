Mauro Icardi kulüp kariyerinin 200.golünü attı!

Yayınlanma: 24.08.2023 - 07:34

Güncelleme: 24.08.2023 - 07:34

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Molde ağlarına gönderdiği gol ile kulüp kariyerindeki 200.golünü attı.

30 yaşındaki santrfor 124 gol ile en çok golü Inter formasıyla atmayı başardı.

Icardi PSG formasıyla 38, Sampdoria ile 11 ve Galatasaray formasıyla ise 27 kez ağları havalandırdı.