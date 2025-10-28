Mauro Icardi'nin menajerinden transfer açıklaması! 'Belirsizlik içinde kalması doğru değil'

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Konuyla alakalı yıldız golcünün menajeri Elio Pino, İtalyan gazeteci Di Marzio'ya açıklamalarda bulundu.

Henüz kimsenin sözleşme görüşmeleri için iletişme geçmediği belirten Pino, "Şu ana kadar kulüpten kimse bizimle iletişime geçmedi. Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'nun açıklamalarını okudum ama Galatasaray kaptanının kulübün niyetini sezon sonuna kadar beklemesi doğru olmaz. Biz Aralık ayına kadar bekleyeceğiz, o tarihe kadar bir teklif gelmezse başka seçenekleri değerlendirmekte özgür olacağız." ifadelerini kullandı.

Icardi'nin Galatasaray'ı çok sevdiğini belirten Pino, "Söylediklerimde hiçbir saygısızlık yok. Ancak Galatasaray kaptanının belirsizlik içinde kalması doğru değil. Kulüp elbette kendi kararlarını verebilir, ama bu seviyedeki bir oyuncu uzun süre bekletilmemeli. Mauro’nun Galatasaray’ı ne kadar çok sevdiğini herkes biliyor ama bu durum sadece futbol değil, aynı zamanda bir insanın özel hayatını da ilgilendiriyor." sözlerini sarf etti.

Dursun Özbek'in sözlerine değinen Pino, "Başkan Dursun Özbek’in de söylediği gibi, Icardi Galatasaray’ı hak ettiği seviyelere taşıdı. Fiziksel olarak iyi olmadığı dönemlerde bile takım için sahaya çıktı. Galatasaray ve taraftarlar için çok özel bir hikayesi var. Bu nedenle Mauro saygıyı hak ediyor. Eğer kulüp onu tutmak istiyorsa, bunu artık göstermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bu sezon sarı-kırmızı takımda 12 maçta 509 dakika forma giyen yıldız golcü, 6 gollük performans sergiledi.