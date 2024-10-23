Mauro Icardi: "Umarım Beşiktaş'a gol atarım"
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Elfsborg'u mağlup ettikleri maçın ardından Beşiktaş sorusuna cevap verdi.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Elfsborg'u mağlup ettikleri maçın ardından Beşiktaş derbisiyle ilgili flaş bir cevap verdi.
Yıldız isim, "Mauro, Beşiktaş'a gol atacak mısın?" sorusunu cevapladı. Mauro Icardi, Beyaz TV muhabirinin sorduğu soruya "Umarım" cevabını verdi.
Arjantinli futbolcu, Galatasaray formasıyla bu sezon 12 maçta 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Etiketler: #galatasaray #beşiktaş #mauro icardi
Spor Haberleri
- Mauro Icardi, Milan Baros'u yakaladı
- Futbol kulüpleri, TUSAŞ saldırısını kınadı
- Mauro Icardi: Umarım Beşiktaş'a gol atarım
- Çağdaş Atan: Final gibi bir maç oynayacağız
- Oscar Hiljemark: Galatasaray dünya çapında bir takım
- Okan Buruk'tan PFDK tepkisi!
- Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda farklı galip
- Dries Mertens'ten Beşiktaş ve Fenerbahçe açıklaması!
- Victor Osimhen: Icardi ve beni durduramazlar
- Yunus Akgün'den PFDK açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
-
- Ankara TUSAŞ'ta terör saldırısı!
- Terör saldırısını kimin gerçekleştirdiği ortaya çıktı!
- Teröristlerin TUSAŞ'a girme anı ortaya çıktı
- Bahçeli istemişti: Dervişoğlu'ndan 'ip' yanıtı
- Hukukçulardan 'Bahçeli' ve 'Öcalan' analizi
- Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye çok sert yanıt
- Otostop çeken gence ahlaksız teklif!
- Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama!
- Özel'den Diyarbakır'da Bahçeli'ye yanıt
- ‘Yenidoğan çetesi’ iddianamesinde yeni ayrıntılar