Mauro Icardi'de kış tehlikesi! Harekete geçtiler

24 Kasım 2022 Perşembe, 08:10

Sarı-Kırmızılı takımda gösterdiği performansla bir anda taraftarların sevgilisi haline gelen Arjantinli Mauro Icardi'nin devre arasında takımdan ayrılma tehlikesi bulunuyor. Sebebi de İspanyol ekibi Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone'nin Icardi'yi devre arasında takıma katmak istemesi. İspanya'da ve Güney Amerika'da gündem olan bu transfer gelişmesiyle ilgili haberlerde şu ifadelere yer verildi;

'Diego Simeone, kış transfer döneminde takıma golcü transferi yapmak istiyor. Atletico Madrid yönetimiyle de bu konuda bir görüşme yaptı. Çünkü Griezmann ve Morata'dan istediği verimi alamadı. Gol yollarında etkili bir ismi masaya koydu. O da vatandaşı Mauro Icardi. Atletico Madrid, ocak ayında PSG'ye Icardi için teklifte bulunacak. Bu teklif Icardi için de yeniden canlanma olur. Çünkü henüz 29 yaşında ve Avrupa'nın seçkin takımlarında başarılı olmak için zamanı var. Atletico, bu transferde oldukça ısrarcı. Bu transfer hareketliliği sonrasında Galatasaray da Memphis Depay'ı gündemine aldı.

Türk kulübü, Arjantinli yıldızla kış transfer döneminde yollarını ayırmak zorunda kalırsa Memphis Depay'ı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Galatasaray'da Icardi'nin yerini Depay almış olacak. Memphis de kalitesini kanıtlamak için 6 ay Türkiye'de oynayabilir ve ardından Avrupa'nın büyük kulüplerine gidebilir.

Icardi, İtalya'da olduğu dönemde harikalar yaratmıştı. Şimdi Atletico'da da benzer işlere imza atabilir.' Icardi'yi PSG'den sezon sonuna kadar kiralayan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Arjantinli yıldızın bonservisini almalarının mümkün olmadığını da geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.