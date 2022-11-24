Mauro Icardi'de kış tehlikesi! Harekete geçtiler
Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, takımda yaşanan gol probleminin ardından yönetimden forvet takviyesi istedi. Listenin ilk sırasına da Galatasaray'da kiralık oynayan Icardi'yi koydu. İspanyol medyasında Atletico, Icardi için devre arasında PSG'ye teklifte bulunacağı iddia edildi.
Sarı-Kırmızılı takımda gösterdiği performansla bir anda taraftarların sevgilisi haline gelen Arjantinli Mauro Icardi'nin devre arasında takımdan ayrılma tehlikesi bulunuyor. Sebebi de İspanyol ekibi Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone'nin Icardi'yi devre arasında takıma katmak istemesi. İspanya'da ve Güney Amerika'da gündem olan bu transfer gelişmesiyle ilgili haberlerde şu ifadelere yer verildi;
'Diego Simeone, kış transfer döneminde takıma golcü transferi yapmak istiyor. Atletico Madrid yönetimiyle de bu konuda bir görüşme yaptı. Çünkü Griezmann ve Morata'dan istediği verimi alamadı. Gol yollarında etkili bir ismi masaya koydu. O da vatandaşı Mauro Icardi. Atletico Madrid, ocak ayında PSG'ye Icardi için teklifte bulunacak. Bu teklif Icardi için de yeniden canlanma olur. Çünkü henüz 29 yaşında ve Avrupa'nın seçkin takımlarında başarılı olmak için zamanı var. Atletico, bu transferde oldukça ısrarcı. Bu transfer hareketliliği sonrasında Galatasaray da Memphis Depay'ı gündemine aldı.
Türk kulübü, Arjantinli yıldızla kış transfer döneminde yollarını ayırmak zorunda kalırsa Memphis Depay'ı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Galatasaray'da Icardi'nin yerini Depay almış olacak. Memphis de kalitesini kanıtlamak için 6 ay Türkiye'de oynayabilir ve ardından Avrupa'nın büyük kulüplerine gidebilir.
Icardi, İtalya'da olduğu dönemde harikalar yaratmıştı. Şimdi Atletico'da da benzer işlere imza atabilir.' Icardi'yi PSG'den sezon sonuna kadar kiralayan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Arjantinli yıldızın bonservisini almalarının mümkün olmadığını da geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.
Video Haberler
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'ye katılırken o fotoğrafı unuttu!
- 'Hakkımı helal etmiyorum!'
- Erdoğan'dan 'Esad' sorusuna yanıt
- 'Yarın talimat gelsin...'
- Suriye'den Türkiye'ye operasyon mesajı
- CHP'nin 'özür' dilemesini istedi
- Nejat İşler gündem olan o paylaşımını sildi
- Kremlin'den 'Erdoğan ve Esad görüşmesi' açıklaması
- 'Saray görünümlü kumarhanenizi...'
- AP'den Erdoğan ve Esad iddiası