Mauro Icardi'den 'Aşkın Olayım' açıklaması!

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 22:38

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 22:38

Galatasaray'ın Hangi Kredi Ümraniyespor ile oynadığı maçta iki gol atan Mauro Icardi açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Mauro Icardi "İlk yarı daha zordu. Çok şans kaçırdık. Kazandığımız için çok mutluyuz. Maç maç devam edeceğiz. Kazanmaya devam etmek istiyoruz." dedi.

Panenka penaltısıyla ilgili konuşan Icardi "Aslında penaltılarımı sürekli değiştiriyorum. Son maçta daha güç odaklı bir penaltı kullanmıştım ama bu maçta daha farklı bir stil denemek istedim." ifadelerini kullandı.

Performansı ve golleriyle ilgili açıklama yapan Arjantinli yıldız "Bir forvetin görevi gol atmaktır. Takım, oyunu kurduktan sonra bana golü atmak düşüyor. Biraz da şanslı olduğumu düşünüyorum, golleri atıyorum." dedi.

"Aşkını olayım şarkısını dinliyor musun?" sorusunu yanıtlayan Icardi "Aşkın Olayım şarkısını gollerimden sonra duyuyordum, şarkıyı dinlemeyi seviyorum. Şarkıyı takımla, taraftarımla birlikte söylemek çok hoşuma gidiyor." açıklamasını yaptı.