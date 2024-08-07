Mauro Icardi'den flaş paylaşım!

Yayınlanma: 07.08.2024 - 21:37

Güncelleme: 07.08.2024 - 21:37

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Hatayspor maçı öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sarı kırmızılı takımın Arjantinli yıldızı, yaptığı açıklamada, "Süper Lig başlamak üzere. Geçen yıl 25 golle Gol Kralı olma onurunu yaşadım. Bu yıl yine takıma yardımcı olmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Hatayspor ile 9 Ağustos Cuma günü saat 21.00'da karşı karşıya gelecek.