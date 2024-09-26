Mauro Icardi'den Galatasaray itirafı! 'Dışarıda bile olsa...'
Galatasaray'da sakatlıktan golle dönen Mauro Icardi, PAOK maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Icardi, 'Dışarıda bile olsa ben de Galatasaray'ın yanında olmak istedim' dedi.
Galatasaray'da sakatlıktan golle dönen Mauro Icardi, PAOK maçı sonrası açıklamalar yaptı. Mauro Icardi yaptığı açıklamada, "Bu yola galibiyetle başlamak önemliydi. Hafta sonu derbi oynadık. Ondan sora oynadığımız ilk maçı kazanmak önemliydi. Sakatlıktan döndüm. Bunu golle taçlandırmış olmam ayrı bir öneme sahip." dedi.
Arjantinli golcü ayrıca, "Maç öncesi iki antrenmana katılmıştım. Arjantin'den döndükten sonra hemen antrenmanlara katıldım. Takımın yanında olmak önemli. Onlar benim yanımda. Dışarıda bile olsa ben de Galatasaray'ın yanında olmak istedim. Golle dönmek güzel oldu." ifadelerini kullandı.
Etiketler: #mauro icardi #galatasaray #PAOK #uefa avrupa ligi
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