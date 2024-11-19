Mauro Icardi'den heyecanlandıran paylaşım!
Galatasaray'da Mauro Icardi, "Yakında uzakta olan burada olacak" şeklinde bir açıklama yaptı.
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Mauro Icardi'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Arjantinli yıldız, sosyal medya hesabından, Metin Oktay selamı verdiği bir fotoğrafını paylaştı. Icardi, bu paylaşımında, "Yakında uzakta olan burada olacak." açıklaması yaptı.
Golcü futbolcu, bu paylaşımında ayrıca aslan ve kum saati emojileri de kullandı.
TARAFTARI HEYECANLANDIRDI
Mauro Icardi'nin sosyal medyadan yaptığı bu paylaşım, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı.
Galatasaray'da sakatlığı öncesi bu sezon 14 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.
Mauro Icardi'nin paylaşımında kullandığı görsel:
Etiketler: #mauro icardi #galatasaray #sosyal medya
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