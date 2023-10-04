Mauro Icardi'den itiraf! 'Kendime kızdım!'
Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, Manchester United karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi. Icardi, 'Penaltıdan sonra kendime kızdım!' dedi.
Galatasaray'ın golcü ismi Mauro Icardi, Manchester United deplasmanındaki 3-2'lik galibiyeti değerlendirdi.
Arjantinli golcü, "Öncelikle kendime çok kızdım penaltıdan sonra ama sonrasında takımın gösterdiği oyundan, golden ve galibiyetten çok mutluyum. Gruplarda Galatasaray formasıyla ilk golüm o yüzden çok mutluyum." sözlerini sarf etti.
Icardi, ayrıca, "Mutluyuz şu andaki durumdan. Ama sadece 2 maç oynadığımızı unutmamalıyız. Bunun farkında olalım. 4 maç daha var. Zor maçlar var. Hedefimiz gruptan çıkmak. Gruptan çıkmak için bu şekilde devam etmek ve bunun bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor." diye konuştu.
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