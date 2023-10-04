Mauro Icardi'den itiraf! 'Kendime kızdım!'

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, Manchester United karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi. Icardi, 'Penaltıdan sonra kendime kızdım!' dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.10.2023 - 00:41
Mauro Icardi'den itiraf! 'Kendime kızdım!'
Abone Ol google-news

Galatasaray'ın golcü ismi Mauro Icardi, Manchester United deplasmanındaki 3-2'lik galibiyeti değerlendirdi.

Arjantinli golcü, "Öncelikle kendime çok kızdım penaltıdan sonra ama sonrasında takımın gösterdiği oyundan, golden ve galibiyetten çok mutluyum. Gruplarda Galatasaray formasıyla ilk golüm o yüzden çok mutluyum." sözlerini sarf etti.

Icardi, ayrıca, "Mutluyuz şu andaki durumdan. Ama sadece 2 maç oynadığımızı unutmamalıyız. Bunun farkında olalım. 4 maç daha var. Zor maçlar var. Hedefimiz gruptan çıkmak. Gruptan çıkmak için bu şekilde devam etmek ve bunun bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor." diye konuştu.


Player Alanı
Icardi galatasaray Şampiyonlar Ligi uefa şampiyonlar ligi

En Çok Okunan Haberler