Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Galatasaraylı taraftarların merakla beklediği Mauro Icardi için eşi Wanda Nara sosyal mesyadan yaptığı paylaşım ile sosyal medyayı adeta salladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.07.2023 - 22:55
Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım
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Galatasaraylı taraftarların merakla beklediği Mauro Icardi için heyecanlandıran paylaşım geldi.

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Galatasaraylıları heyecanlandırdı.

İşte o paylaşımlar:


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