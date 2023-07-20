Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım
Galatasaraylı taraftarların merakla beklediği Mauro Icardi için eşi Wanda Nara sosyal mesyadan yaptığı paylaşım ile sosyal medyayı adeta salladı.
Galatasaraylı taraftarların merakla beklediği Mauro Icardi için heyecanlandıran paylaşım geldi.
Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Galatasaraylıları heyecanlandırdı.
İşte o paylaşımlar:
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