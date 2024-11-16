Mauro Icardi'nin kardeşinden Wanda Nara'ya tepki!
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin kardeşi Guido Icardi, Wanda Nara için sert bir paylaşım yaptı.
Mauro Icardi ile sorunlu bir şekilde ayrılan ve gündemden düşmeyen Wanda Nara için dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Mauro Icardi'nin kardeşi Guido Icardi, Arjantinli yıldızın eski eşiyle ilgili çarpıcı bir yorum yaptı.
"İĞRENÇ İNSAN UZAKLAŞTI"
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Guido Icardi, "Bugün kutlama günü. Sonunda iğrenç insan ailemden uzaklaştı. Artık başkasının sorunu." ifadelerini kullandı.
Guido'nun Wanda Nara için yaptığı bu açıklama Galatasaray taraftarları tarafından birçok kez paylaşıldı.
Etiketler: #Wanda Nara #galatasaray #mauro icardi
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