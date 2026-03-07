UFC 326 kartında ana maça çıkacak olan UFC Lightweight “BMF” kemerinin sahibi Max Holloway'in kariyeri merak ediliyor. Peki, Max Holloway kimdir? UFC BMF kemeri sahibi Max Holloway kaç yaşında, nereli? Max Holloway'in dövüş karnesi nasıl?

MAX HOLLOWAY KİMDİR?

Jerome-Max Kelii Holloway, 4 Aralık 1991 yılında dünyaya geldi. Holloway, Hawaii'nin Honolulu şehrinde doğdu. Genç yaşlarda kickboks yapmaya başladı ve lise döneminde dövüş sporlarına yöneldi. Zor bir çocukluk geçirdiğini açıklayan Holloway, dövüş sporlarını hayatını düzene sokan en önemli etkenlerden biri olarak göstermiştir.

MAX HOLLOWAY'İN KARİYERİ VE HAYATI

Holloway profesyonel MMA kariyerine 2010 yılında başladı. Kısa sürede dikkat çekerek henüz 20 yaşındayken UFC ile sözleşme imzaladı.

UFC debutunu 2012'de Dustin Poirier karşısında yaptı. İlk yıllarında Conor McGregor'a karşı mağlubiyet yaşasa da hızla gelişti. 2016–2017 yılları arasında Anthony Pettis ve José Aldo'yu mağlup ederek UFC Featherweight kemerini kazandı. Holloway kemerini Frankie Edgar, Brian Ortega ve José Aldo'ya karşı başarıyla savundu.

2019–2020 yıllarında Alexander Volkanovski karşısında kemerini kaybetti ve rövanşları da kaybetti. 2024'te Justin Gaethje'yi nakavt ederek UFC Lightweight “BMF” kemerini kazandı.