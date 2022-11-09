Max Kruse'nin yeni takımı netleşiyor
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Wolfsburg'un sözleşmeli oyuncusu Max Kruse, kadro dışı kaldığı Alman kulübünden ayrılmaya hazırlanıyor.
Wolfsburg'ta kadro dışı kalan Max Kruse için yeni bir iddia gündeme geldi.
Teknik direktör Nico Kovac'ın planları arasında yer almayan Alman oyuncu ile eski takımı Werder Bremen'in ilgilendiği belirtildi. Başarılı oyuncu 2016 ile 2019 yılları arasında da Bremen forması giymişti.
Alman basınında yer alan haberde, henüz yapılan görüşmelerin bir neticeye varmadığı ancak Wolfsburg'un transferde her türlü kolaylığı sağlayacağı ifade edildi.
Wolfsburg Sportif Direktörü Marcel Schafer, Dortmund maçı öncesi yaptığı açıklamada, Max Kruse için en iyi çözüm yolunu hızlı bir şekilde aradıklarını söyledi.
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