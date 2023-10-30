Max Verstappen rekor kırdı... Meksika GP'de damalı bayrağı ilk gören isim oldu!

Yayınlanma: 30.10.2023 - 07:23

Güncelleme: 30.10.2023 - 07:23

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı olan Meksika Grand-Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı.

Daha önce şampiyonluğunu garantileyen ve bu sezon 16. yarış zaferini elde eden Verstappen, kendine ait 15 yarışlık rekorunu geride bırarak bir sezonda en çok galibiyet elde eden pilot oldu.

Yarışın ilk turunda Red Bull pilotu Sergio Perez ile Ferrari pilotu Charles Leclerc kazaya karıştı. Perez, yarışa ilk turdan veda etti. Leclerc ise pite dahi gelmeden yarışa devam edebildi.

KIRMIZI BAYRAK ÇIKTI

33. turda ise Haas pilotu Kevin Magnussen sol arka süspansiyonuna zarar veren bir kaza aldı. Magnussen bariyerlere de zarar verdiği için kırmızı bayrak çıktı ve yarış 35. turda durdu.

Yarışın son yarısında herhangi bir kaza ve büyük olay yaşanmadı ve Max Verstappen çok rahat bir galibiyet elde etti.

Mercedes'ten Lewis Hamilton ikinci, pole pozisyonundan başlayan Ferrari pilotu Charles Leclerc üçüncü olarak podyumu tamamladı.

Ferrari'den Sainz dördüncü, McLaren'den Norris beşinci, Mercedes'ten Russell altıncı, AlphaTauri'den Ricciardo yedinci, McLaren'den Piastri sekizinci, Williams'tan Albon dokuzuncu, Alpine'den Ocon onuncu oldu.

Pilotlar klasmanında puan durumu şu şekilde:

491 - Max Verstappen

240 - Sergio Perez

220 - Lewis Hamilton

183 - Carlos Sainz

183 - Fernando Alonso

169 - Lando Norris

166 - Charles Leclerc

151 - George Russell

87 - Oscar Piastri

56 - Pierre Gasly

Takımlar klasmanında puan durumu şu şekilde:

731 - Red Bull Racing

371 - Mercedes

349 - Ferrari

256 - McLaren

236 - Aston Martin

101 - Alpine

28 - Williams

16 - AlphaTauri

16 - Alfa Romeo

12 - Haas