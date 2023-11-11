Mbappe, PSG'yi zirveye uçurdu!

Yayınlanma: 11.11.2023 - 21:20

Güncelleme: 11.11.2023 - 21:20

Fransa Ligue 1 12. hafta maçında Paris saint Germain, deplasmanda Reims ile karşılaştı.

Reims ev sahipliğinde oynanan maçı PSG 3-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 3, 59 ve 82. dakikalarda Kylian Mbappe'den geldi.

PSG bu sonuçla puanını 27 yaptı. Nice'in puan kaybettiği haftada Luis Enrique'nin öğrencileri liderliğe yükseldi. Reims ise 20 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında PSG, Monaco'yu konuk edecek. Reims ise Rennes ile karşılaşacak.