Mbaye Diagne, Amedspor ile anlaştı!

9.08.2025 15:32:00
Haber Merkezi
Amedspor, Neom SC ile yollarını ayıran golcü oyuncu Mbaye Diagne ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

TFF 1. Lig'den yükselmek için çalışmalarını sürdüren Amedspor, Süper Lig'de gol krallığı yaşamış futbolcu ile anlaştığını duyurdu.

Amedspor, Neom SC ile yollarını ayıran 33 yaşındaki golcü oyuncu Mbaye Diagne ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Diyarbakır ekibi yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli forvet oyuncusu Mbaye Diagne ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, Pazartesi günü İstanbul'da gerçekleştirilecek rutin sağlık kontrollerinin ardından, Salı günü Diyarbakır'da düzenlenecek törenle resmî sözleşmeye imza atacaktır." ifadelerine yer verdi.

Senegalli oyuncu, 2018-2019 sezonunda 30 gol atarak Süper Lig gol kralı olmuştu.

İlgili Konular: #transfer #mbaye diagne #Amedspor