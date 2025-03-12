Mecnun Otyakmaz'dan yabancı hakem açıklaması

Yayınlanma: 12.03.2025 - 20:33

Güncelleme: 12.03.2025 - 20:33

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş Kulübü'nün düzenlediği iftar programına katıldı.

Otyakmaz, programdan ayrıldığı sırada muhabirlere konuştu.

Yabancı hakem konusunda değinen Mecnun Otyakmaz, "Beşiktaş camiasının daveti için Serdal Adalı'ya teşekkür ederim. Güzel bir akşamdı. Yabancı hakem konusuyla ilgili gerekli açıklamaları yapacağız." dedi.