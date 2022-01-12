Medipol Başakşehir, Ahmed Kutucu'yu Sandhausen'e, Peter Zulj'u da Fehervar'a kiraladı

12 Ocak 2022 Çarşamba, 18:30

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ahmed Kutucu , 2021-2022 sezonunun sonuna dek kiralık olarak 2. Bundesliga ekiplerinden Sandhausen forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Ahmed Kutucu için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Medipol Başakşehir, Peter Zulj'u Fehervar'a kiraladı

Medipol Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Peter Zulj, 2021-2022 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Macaristan 1. Lig ekiplerinden Fehervar forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Peter Zulj için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.