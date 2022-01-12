Medipol Başakşehir, Ahmed Kutucu'yu Sandhausen'e, Peter Zulj'u da Fehervar'a kiraladı
Medipol Başakşehir, Ahmed Kutucu'yu sezon sonuna kadar Almanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden Sandhausen'e kiralık olarak gönderdi. Turuncu-lacivertli kulüp, Peter Zulj'u da sezon sonuna kadar Macaristan 1. Lig ekiplerinden Fehervar'a kiraladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ahmed Kutucu , 2021-2022 sezonunun sonuna dek kiralık olarak 2. Bundesliga ekiplerinden Sandhausen forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Ahmed Kutucu için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.
Medipol Başakşehir, Peter Zulj'u Fehervar'a kiraladı
Medipol Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Peter Zulj, 2021-2022 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Macaristan 1. Lig ekiplerinden Fehervar forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Peter Zulj için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Video Haberler
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
- Maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı
- Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
- Artık 1 kutusuna 116 TL ödenecek
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
En Çok Okunan Haberler
- Tarikat yurdunda sistematik işkence
- Uzman diyetisyen 'doğru bilinen yanlışları' anlattı
- Valilikten 'canlı bomba' açıklaması
- Demirören'e ve Ziraat'e bir kötü haber daha
- İmamoğlu'ndan Soylu'ya çok sert yanıt
- Cinsel içerikli filmde oynadığı öğrenilince...
- Eski dostunun kapısını çaldı iddiası
- 42 bin 500 lirayı kendi hesaplarına geçirdiler
- AKP yine isyan ettirdi
- Gözler 15 Ocak'taydı: Emekli ve memura kötü haber