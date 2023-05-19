Medvedev ve Tsitsipas yarı finale yükseldi
Daniil Medvedev ve Stefanos Tsitsipas, Roma Açık Tenis Turnuvası'nda yarı finale yükseldi
Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde seribaşı raketler Daniil Medvedev ile Stefanos Tsitsipas çeyrek finalde rakiplerini eleyerek yarı finale yükseldi.
Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda bu yıl 80'incisi düzenlenen turnuvaya tek erkekler kategorisinde çeyrek final müsabakalarıyla devam edildi.
3 numaralı seribaşı Rus raket Daniil Medvedev, çeyrek finalde Alman Yannik Hanfmann'ı 6-2'lik iki setle 2-0 yenerek, çok zorlanmadan yarı finale yükseldi.
5 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas da çeyrek final mücadelesinde Hırvat raket Borna Coric ile karşılaştı. Tsitsipas, Coric'i 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek, adını yarı finale yazdırdı. Tsitsipas, yarı finalde Medvedev ile eşleşti.
Yarı finalin diğer ayağında ise 7 numaralı seribaşı Danimarkalı Holger Rune ile 4 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud karşılaşacak.
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