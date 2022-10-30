Medvedev, Viyana Açık Tenis Turnuvası'nda ilk kez şampiyon

Rus tenisçi Daniil Medvedev, Kanadalı Denis Shapovalov'u 2-1 yenerek Viyana Açık Erkekler Turnuvası'nda şampiyon oldu.

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2022 Pazar, 22:11
Medvedev, Viyana Açık Tenis Turnuvası'nda ilk kez şampiyon
Abone Ol google-news

Rus tenisçi Daniil Medvedev, Kanadalı Denis Shapovalov'u 2-1 yenerek Viyana Açık Erkekler Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen sert kort turnuvasının finalinde, dünya 4 numarası Medvedev ile klasmanın 19. basamağındaki Shapovalov karşılaştı.

İlk seti 6-4 kaybeden Medvedev, sonraki setleri 6-3 ve 6-2 kazanarak 2 saat 17 dakika sonunda sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Viyana Açık'ta ilk kez bu başarıyı yakalayan Medvedev, bu sezon 2'nci, kariyerindeki 15. tekler şampiyonluğuna imza attı.


daniil medvedev tenis Rusya Denis Shapovalov Kanada Viyana Açık Erkekler Turnuvası

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler