Medyanın iddiası: Beşiktaş Talisca'yı istiyor!

10 Kasım 2021 Çarşamba, 11:10

Süper Lig'de son 2 maçını kaybederek zirvenin 10 puan gerisine düşen, Şampiyonlar Ligi'nde henüz galibiyeti bulunmayan Beşiktaş, devre arasında takviye yapmayı planlarken gündemin ilk sırasında takımın eski yıldızı Anderson Talisca var.

Sosyal medyadaki iddialara göre; orta alanda ve forvette hem itici güç hem de dikine oynayan futbolcu talebinde bulunan teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği üzerine scoutlar ile araştırmalarını sürdüren yönetim bu noktada Talisca ile fikir alışverişinde bulundu.

ÇİN'DEN AYRILDI

2016-17 sezonunda kiralık olarak geldiği Beşiktaş'taki ilk sezonunda kazanılan şampiyonluğa 13 gol, 2 asistle katkı veren Sambacı, ertesi sezon da ligde çıktığı 33 maçta 14 gol atıp, 7 asist yapmıştı. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruptan namağlup çıkan, en çok puan(14) toplayan Türk takımı olduğu 2017-18 sezonunda tüm kulvarlarda 40 maçta 20 gol, 7 asistle oynayan Brezilyalı futbolcu sezon sonunda Çin Süper Ligi'nin yolunu tutmuş bu sene de Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile anlaşmıştı.

Suudi Arabistan ekibinin mali yükümlülükleri yerine getirmediği için Asya Şampiyonlar Ligi'nden men edilmesinin ardından kulüp içinde yaşanan tartışmalardan rahatsız olan Talisca'nın ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Kaynak: NTV Spor