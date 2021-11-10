Cumhuriyet, Kuntz'un milli futbolculara Cebelitarık maçıyla ilgili uyarılarına ulaştı!

10 Kasım 2021 Çarşamba, 10:44

Katar 2022 Dünya Kupası elemelerinde lider Hollanda ve 2. sıradaki Norveç'in gerisinde kalan (A) Milli Futbol Takımı'nda averaj hesapları yapılıyor. 2. sıradaki Norveç'in Hollanda ile yapacağı maçta yaşayacağı olası puan kaybı halinde genel averaj sistemi devreye girecek. Bu durumda millilerin Kuzeyli rakibini geçmesi için grup sonuncusu ve eksi 31 averaja sahip Cebelitarık'a gol yağdırması gerekiyor. Sırf bu nedenle top toplayıcıların dışarı çıkacak topları çabuk oyuna döndürmesinin bile hesapları yapılıyor.

İşte bu ortamda milli takımın Alman teknik direktörü Stefan Kuntz, futbolcularıyla bir dizi konuşma yaptı. Kuntz'un, "Panik yapmadan erken golü bulursak istediğimiz farkı yakalarız" dediği öğrenildi.

www.cumhuriyet.com.tr Kuntz'un konuşmasının ayrıntılarına ulaştı.

Kuntz'un özellikle seri taç atışları, auta çıkan topların uzun oynanmadan kenar bekler ve tandemle oyuna sokulması konusunda oyuncularına ayrıntı çalıştırdığı belirtilirken, Cebelitarık'ın kaleci ve stoperine uygulanacak presle daha kolay sonuca gidebileceği konusunda Alman hocanın önerilerde bulunduğu vurgulandı. Kuntz'un yine dikkat çektiği bir başka nokta, garanti gol vuruşları ve pas oyunu.

Kaynak: Arif Kızılyalın