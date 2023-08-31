Mehmet Büyükekşi: 'Galatasaray zor gruba düştü'

Yayınlanma: 31.08.2023 - 20:58

Güncelleme: 31.08.2023 - 20:58

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşmesini değerlendirdi.

Mehmet Büyükekşi grubu değerlendirerek "Herhalde 8 grup içerisinde en zor grup çıktı. Hayırlı uğurlu olsun. Önemli olan Şampiyonlar Ligi'ne katılmak. Futbolun her geçen gün değeri artıyor. Sıralamada da 9. duruma geldik ülke puanında. Maçlar başlayınca, Galatasaray'dan kendi sahasındaki maçlarda başarı bekliyoruz." dedi.

Ayrıca Mehmet Büyükekşi "Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor maçlar oynuyor. Onların da başarılı sonuçlar almasını diliyoruz. Devam etmeleri en büyük arzumuz. Avrupa'da başarılı olmak ve ülke puanına katkıda bulunması 4 takımın da çok değerli. Şu anda Avrupa Ligi'nde takımımız yok, gelecek yıl o da olacak inşallah. 2028 ve 2032 yıllarında Avrupa Şampiyonası düzenlemek için aday ülkeyiz. O açıdan da önemli. Böyle bir turnuvayı evinde düzenleyecek olan ülkenin başarılı olması lazım." ifadelerini kullandı