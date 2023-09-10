Mehmet Büyükekşi'den Abdullah Avcı açıklaması

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, adı A Milli Takım teknik direktörlüğü için anılan Abdullah Avcı hakkında açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.09.2023 - 12:59
Mehmet Büyükekşi'den Abdullah Avcı açıklaması
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Abdullah Avcı iddialarına son noktayı koydu.

Gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan Büyükekşi, "Abdullah Avcı günler öncesinden planlanmış bir MHK konferansı için Riva'ya geldi. Konunun Milli Takım'la en ufak bir alakası yok. Kaldı ki şu an ne bir hoca arayışımız var ne de öyle bir görüşmemiz" ifadelerini kullandı.

Milli takım için Kuntz ile yolların ayrılacağı ve yerine Abdullah Avcı'nın getirileceği iddia ediliyordu. 


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