Mehmet Büyükekşi'den Ahmet Nur Çebi'ye destek! 'Çebi'nin sözleri doğru'

Yayınlanma: 29.08.2023 - 18:33

Güncelleme: 29.08.2023 - 18:33

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fair-Play Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Mehmet Büyükekşi, küfür edilmeyen ve şiddetin olmadığı bir futbol iklimi yaratmak istediklerini söyledi.

Büyükekşi, "Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren futbolumuzun marka değerini yükseltmek için birçok önemli çalışma gerçekleştirdik. Hoşgörü, barış ve kardeşliğin ön plana çıktığı bir futbol kültürü yaratma gayreti içerisinde çalışıyoruz." dedi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, sözlerine, "TFF olarak ana gayemiz Türk futbolunun marka değerini yükseltmek. Bunun için fair-playin ön planda olduğu bir futbol sistemi yaratmak istiyoruz. Küfür, şiddet, kötü tezahürat, kaos yaratacak açıklamaları duymak istemiyoruz." şeklinde devam etti.

Büyükekşi, son olarak Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin küfür edilmemesi yönündeki açıklamalarına destek verdi ve, "Bugün Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin basın toplantısında aynı konudan şikayet ettiğini duydum. Son derece haklı. Herkesin şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım. Küfür ve şiddetle hiçbir yere varamayız. Ahmet Nur Çebi, "Eleştirebilirsiniz ama küfür etmeyin" dedi. Küfürü lügatımızdan çıkartmamız lazım. Herkesi küfüre karşı bizimle birlikte omuz omuza olmaya davet ediyorum. Ayrıca küfüre, kötü tezahürata karşı biz çok hızlı bir şekilde farkındalık kampanyası için yola koyulduk." sözlerini sarf etti.