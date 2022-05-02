Mehmet Demirkol: Burak Elmas, beni kandırdı

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 21:32

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, İstinaf Mahkemesi'nin genel kurula tedbir koyma kararı sonrası seçimin iptal olmasının ardından yeni seçim tarihi için çalışmalara başlarken spor yorumcusu Mehmet Demirkol konuya dair açıklamalarda bulundu.

"BURAK ELMAS BİZİ DE KANDIRDI"

Mehmet Demirkol “Burak Elmas, bizi de kandırdı. Şahsen beni kandırdı. ‘Merak etmeyin, mahkeme kapılarında şey yapmayacağım, sadece kendimi kurtarmak istiyorum’ falan diye… Oradan birisi bulundu. Belli ki şu yapılmaya çalışılıyor. ‘Bu iki aday olmasın, üçüncü aday çıksın, o başkan olsun’ diye bir organizasyon kuruluyor" dedi.

"KULÜP ELDEN GİDİYOR"

Demirkol son olarak "Bunun da sebebi için bazı iddialar var. Florya’daki arazinin kime, nasıl satılacağına kadar… Böyle abuk sabuk işler. Galatasaray kongresi artık işe el koyup düzeltmesi lazım. Yoksa kusura bakmayın, kulüp elden gidiyor” ifadelerini kullandı.