Trabzonspor'un çok konuşulan görüntüsünü FIFA da paylaştı

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 19:52

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında, Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak ligin bitimine 3 hafta kala şampiyon olmayı garantileyen Trabzonspor, taraftarlarını sokağa döktü.

Trabzon’da şehir merkezinin açık bir diskoya dönüştüğü, ışık şovlarının yapıldığı taraftarın yıllar sonra gelen şampiyonluğu gönlünce kutladığı anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

FIFA da o görüntüleri resmi sosyal medya hesabından paylaştı. Trabzonspor’u etiketleyen ve “#MondeyMotivation” etiketinin yer aldığı paylaşıma, “38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda…” notu düşüldü.

DÜNYANIN FARKLI ŞEHİRLERİNDE DE KUTLANMIŞTI

Şampiyonluk kutlaması sadece Türkiye’de değil yurtdışında pek çok kentte de yapılmıştı. Taraftarlar Stuttgart ve Londra gibi çok sayıda kentte şampiyonluğu kutlamıştı.

ERDOĞAN VE SOYLU PROTESTO EDİLMİŞTİ

Öte yandan; Trabzon Meydan Park’ta toplanan taraftarlara önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sonra da Soylu’nun cep telefonuyla aradığı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan seslenmişti. Erdoğan ve Soylu, bazı Trabzonspor taraftarlarınca yuhalanmış ve ıslıklarla protesto edilmişti. Protesto anında çekilmiş görüntüler de sosyal medyadan paylaşılmıştı.