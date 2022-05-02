Trabzonspor'un çok konuşulan görüntüsünü FIFA da paylaştı
Trabzonspor'un şampiyon olmasının ardından kent merkezinin diskoya dönüştüğü, taraftarın yıllar sonra gelen şampiyonluğu gönlünce kutladığı görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. FIFA da o görüntüleri paylaşarak, "38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda..." notunu düştü.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında, Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak ligin bitimine 3 hafta kala şampiyon olmayı garantileyen Trabzonspor, taraftarlarını sokağa döktü.
Trabzon’da şehir merkezinin açık bir diskoya dönüştüğü, ışık şovlarının yapıldığı taraftarın yıllar sonra gelen şampiyonluğu gönlünce kutladığı anlar sosyal medyada gündem olmuştu.
FIFA da o görüntüleri resmi sosyal medya hesabından paylaştı. Trabzonspor’u etiketleyen ve “#MondeyMotivation” etiketinin yer aldığı paylaşıma, “38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda…” notu düşüldü.
When you win your first title in 38 years...— FIFA.com (@FIFAcom) May 2, 2022
???? ?? @Trabzonspor | @TrabzonBelTr #MondayMotivation pic.twitter.com/JnbbvSzTmO
DÜNYANIN FARKLI ŞEHİRLERİNDE DE KUTLANMIŞTI
Şampiyonluk kutlaması sadece Türkiye’de değil yurtdışında pek çok kentte de yapılmıştı. Taraftarlar Stuttgart ve Londra gibi çok sayıda kentte şampiyonluğu kutlamıştı.
ERDOĞAN VE SOYLU PROTESTO EDİLMİŞTİ
Öte yandan; Trabzon Meydan Park’ta toplanan taraftarlara önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sonra da Soylu’nun cep telefonuyla aradığı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan seslenmişti. Erdoğan ve Soylu, bazı Trabzonspor taraftarlarınca yuhalanmış ve ıslıklarla protesto edilmişti. Protesto anında çekilmiş görüntüler de sosyal medyadan paylaşılmıştı.
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