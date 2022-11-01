Mehmet Demirkol, Demirören grubundan ayrıldı
Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Demirören Medya Grubu’ndan ayrıldığını duyurdu. Demirkol, Milliyet ve Fanatik gibi gazetelerde 23 yıldır köşe yazıyordu.
Futbol yorumcusu ve spor yazarı Mehmet Demirkol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Demirören Medya Grubu'ndan ayrıldığını duyurdu. Son olarak spor gazetesi Fanatik’te köşe yazarlığı yapan Demirkol, tüm çalışma arkadaşlarına ve okurlarına teşekkür etti.
Demirkol, şu paylaşımı yaptı: "Radikal, Radikal Futbol, Milliyet ve nihayet Fanatik... Grupta geçen 23 yıllık maceranın sonuna geldik. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve sevgili okurlara teşekkürlerimle... Sürçülisan ettiysem affola."
Radikal, Radikal Futbol, Milliyet ve nihayet Fanatik... Grupta geçen 23 yıllık maceranın sonuna geldik. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve sevgili okurlara teşekkürlerimle... Sürçülisan ettiysem affola.— mehmet demirkol (@mehmetdemirkolb) October 31, 2022
GAZETELER 2011 VE 2018’DE EL DEĞİŞTİRMİŞTİ
Geçmişte Doğan Yayın Holding’in elinde olan Milliyet gazetesi 2011, Fanatik ise 2018 yılında AKP’ye yakınlığıyla bilinen Demirören ailesi tarafından satın alınmıştı. Radikal gazetesi ise 2016 yılında kapanmıştı.
Mehmet Demirkol, Socrates derginin YouTube kanalında yayımlanan programlarda yorumlarına devam ediyor.
Video Haberler
- Pandemi süreci, meme kanseri vakalarını artırdı
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Mahir Ünal, AKP'deki görevinden istifa etti
- Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt
- Evini sattırıp 1 milyon dolarını aldılar
- AKP'li Zengin'in sözleri yeniden gündemde
- Tüm Türkiye dikkat! Sakin paniklemeyin
- Cumhuriyetle kavga edilmez
- Siyasete yakışmayan üslup!
- 'Yer yerinden oynar...'
- İstifa sırası Deniz Baykal'da mı?
- AKP'den Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt