Mehmet Demirkol, Demirören grubundan ayrıldı

01 Kasım 2022 Salı, 13:44

Futbol yorumcusu ve spor yazarı Mehmet Demirkol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Demirören Medya Grubu'ndan ayrıldığını duyurdu. Son olarak spor gazetesi Fanatik’te köşe yazarlığı yapan Demirkol, tüm çalışma arkadaşlarına ve okurlarına teşekkür etti.

Demirkol, şu paylaşımı yaptı: "Radikal, Radikal Futbol, Milliyet ve nihayet Fanatik... Grupta geçen 23 yıllık maceranın sonuna geldik. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve sevgili okurlara teşekkürlerimle... Sürçülisan ettiysem affola."

Radikal, Radikal Futbol, Milliyet ve nihayet Fanatik... Grupta geçen 23 yıllık maceranın sonuna geldik. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve sevgili okurlara teşekkürlerimle... Sürçülisan ettiysem affola. — mehmet demirkol (@mehmetdemirkolb) October 31, 2022

GAZETELER 2011 VE 2018’DE EL DEĞİŞTİRMİŞTİ

Geçmişte Doğan Yayın Holding’in elinde olan Milliyet gazetesi 2011, Fanatik ise 2018 yılında AKP’ye yakınlığıyla bilinen Demirören ailesi tarafından satın alınmıştı. Radikal gazetesi ise 2016 yılında kapanmıştı.

Mehmet Demirkol, Socrates derginin YouTube kanalında yayımlanan programlarda yorumlarına devam ediyor.